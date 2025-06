I bus sostitutivi non bastano si corre ai ripari | più corse sul lago fino a settembre

I primi tentativi di bus sostitutivi lungo il lago si sono rivelati un fallimento, lasciando pendolari e residenti in seria difficoltà. Con le prime due settimane di sperimentazione che hanno evidenziato grandi criticità, Regione Lombardia interviene decidendo di potenziare le corse tra Lecco e Colico. La sfida ora è trovare soluzioni efficaci per garantire una mobilità affidabile e sostenibile, perché i disagi non possono più essere ignorati.

