I 1.000 interventi del robot Da Vinci Sintomo di un sistema di qualità

Un traguardo straordinario che testimonia l’eccellenza e l’impegno nel campo sanitario. Con oltre mille interventi, il robot Da Vinci si conferma come simbolo di innovazione, precisione e qualità nelle cure. Questo risultato non solo sottolinea il progresso tecnologico, ma anche la dedizione di tutto il team medico e istituzionale coinvolto. È una vittoria che apre nuove prospettive per il futuro della sanità imolese e oltre.

Imola, 10 giugno 2025 – Esattamente due anni e mezzo dopo il primo intervento, il 9 gennaio 2023, l’ Ausl di Imola, la Fondazione Cassa di Risparmio, finanziatrice, e l’AOSP di Bologna del Policlinico Sant’Orsola celebrano insieme lo straordinario successo del robot Da Vinci, che ha superato i mille casi trattati. L’obiettivo iniziale era quello di eseguire 200 operazioni all’anno, ma la casistica era già aumentata del 46% dal 2023 al 2024. “Questi sono i risultati di un momento significativo dal punto di vista scientifico, ma soprattutto umano” ha constatato Silvia Poli, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I 1.000 interventi del robot Da Vinci. “Sintomo di un sistema di qualità”

In questa notizia si parla di: Robot Vinci Interventi Sintomo

Al San Luca si presenta il robot “Da Vinci“. Focus sulle nuove tecniche operatorie - Al San Luca, si presenta il robot da Vinci, un'avanzata tecnologia chirurgica che rivoluziona le tecniche operatorie.

I 1.000 interventi del robot Da Vinci. “Sintomo di un sistema di qualità”; Moscati, due interventi al cuore con il robot da Vinci: è la prima volta in Campania; Il nuovo Robot Da Vinci SP (single-port): vantaggi e come funziona.

Al Moscati due interventi al cuore con il robot - Supera anche la prova del cuore il sistema robotico da Vinci, introdotto nel 2022 nelle sale operatorie dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino.

Il robot da vinci usato per la prima volta in campania in interventi di cardiochirurgia mininvasiva - Il robot da Vinci all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino ha permesso interventi di cardiochirurgia mininvasiva a torace chiuso e cuore battente, riducendo dolore, rischi e tempi di recupero in ...

Ismett: primo intervento cardiaco al Sud Italia con il robot Da Vinci - invasiva con il robot Da Vinci, migliorando precisione e recupero per i pazienti.