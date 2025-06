Hyundai Inster Cross | come va il crossover compatto elettrico

Scopri Hyundai Instere Cross, il nuovo crossover compatto e elettrico che unisce stile urbano a un tocco di avventura. Con meno di quattro metri di lunghezza, questo mini SUV si distingue per design dinamico e versatilità , ideale per chi cerca praticità senza rinunciare alla tenuta su fuoristrada. Una proposta innovativa che amplia l’offerta elettrica di Hyundai, affiancandosi alla Insta, per portare la mobilità sostenibile ovunque tu vada.

Il mini Suv lungo meno di quattro metri che strizza l'occhio al fuoristrada e allarga la proposta elettrica di Hyundai posizionandosi al fianco della Inster. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hyundai Inster Cross: come va il crossover compatto elettrico

In questa notizia si parla di: Hyundai Inster Cross Crossover

