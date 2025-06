Hunger Games Joseph Zada sul ruolo di Haymitch | Sono tremendamente nervoso

L'entusiasmo e l'ansia si mescolano nell'aria mentre Joseph Zada si prepara a calarsi nel ruolo iconico di Haymitch Abernathy nel nuovo prequel di Hunger Games, tratto da L'alba sulla mietitura. Un progetto che promette di accendere nuovamente l'immaginazione dei fan e di portare Zada sotto i riflettori internazionale. La sua reazione, condivisa con entusiasmo, svela l'importanza di questo passo nella sua carriera: un'opportunità che lo proietta verso nuovi orizzonti nel mondo del cinema.

Joseph Zada avrà il ruolo di Haymitch Abernathy nel film prequel di Hunger Games tratto dal romanzo L'alba sulla mietitura scritto da Suzanne Collins. L'attore, che prossimamente sarà star anche dell'adattamento di We Were Liars, libro scritto da E. Lockhart, prodotto per Prime Video ha condiviso qualche dettaglio della sua reazione dopo aver ottenuto l'importante ruolo nel film diretto da Francis Lawrence. La reazione dell'attore al suo coinvolgimento in Hunger Games L'attore Joseph Zada, intervistato da Deadline, ha parlato del film di Hunger Games intitolato Sunrise on the reaping (L'alba sulla mietitura) dichiarando: "Ho visto gli script.

Ralph Fiennes interpreta il giovane e temibile President Snow nel prequel di Hunger Games, "Sunrise on the Reaping".

