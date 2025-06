Huijsen si presenta al Real Madrid | Ho realizzato il sogno di una vita Con Xabi Alonso penso che…

Con grande entusiasmo, Dean Huijsen si presenta ufficialmente al Real Madrid: un sogno che diventa realtà. «Questo è il club della mia vita», ha affermato il giovane talento durante la conferenza stampa, lasciando tutti senza parole. L’arrivo di Huijsen segna un nuovo capitolo nel cuore del Santiago Bernabéu, e i tifosi già sognano grandi traguardi insieme a lui. La sua avventura madrilena sta per iniziare: preparatevi a vivere emozioni uniche.

Huijsen ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della sua presentazione con la maglia del Real Madrid «Questo è il club della mia vita». Con queste parole, Dean Huijsen ha dato ufficialmente il via alla sua avventura nel Real Madrid. L’ex difensore di Juventus e Roma è stato presentato in conferenza stampa, dove ha dichiarato: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Huijsen si presenta al Real Madrid: «Ho realizzato il sogno di una vita. Con Xabi Alonso penso che…»

