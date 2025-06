Hotel The Rome in Doppio Gioco dove è stato girato | le location della fiction con Alessandra Mastronardi

Se sei un appassionato di serie tv e vuoi scoprire i segreti dietro le location di "Doppio Gioco" con Alessandra Mastronardi, non puoi perderti questa guida! L’Hotel The Rome, cuore pulsante della trama, ha catturato l’immaginazione di molti. Ma dove si trovano realmente queste suggestive location? Scopriamolo insieme, perché conoscere i luoghi dello spettacolo arricchisce sempre l’esperienza di visione e…

Nella fiction Doppio Gioco l’Hotel The Rome è al centro della trama. È infatti la location principale, dove Gemini (il personaggio interpretato da Max Tortora) svolge i suoi principali affari, tra cui anche partite di poker. In molti si chiedono dove sia in realtà l’albergo della serie tv. Ecco dove è stato girato Doppio Gioco con Alessandra Mastronardi. Dove è stato girato Doppio Gioco? Le location della fiction con Alessandra Mastronardi. La serie TV Doppio Gioco, con Alessandra Mastronardi e Max Tortora, è stata girata principalmente a Roma, sfruttando scenari urbani e suggestivi per creare l’atmosfera tesa e misteriosa della trama. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it