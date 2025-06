Honor e Greg Goya | l’AI anima l’arte urbana di Milano e Roma per il lancio della Honor 400 Series

Honor e Greg Goya danno vita a un’arte urbana innovativa, trasformando i paesaggi di Milano e Roma per il lancio della nuova Honor 400 Series. Questa entusiasmante collaborazione fusiona creatività, intelligenza artificiale e street art, offrendo un’esperienza coinvolgente e altamente visiva che cattura l’attenzione di tutti. Un progetto che non solo promuove la tecnologia, ma anche celebra l’arte come linguaggio universale e protagonista della città.

(Adnkronos) – Un'innovativa iniziativa di marketing urbano sta per trasformare il panorama visivo di Milano e Roma, grazie alla collaborazione tra Honor e il celebre street artist Greg Goya. Per il lancio della nuova Honor 400 Series, il brand tecnologico globale ha ideato una campagna creativa che unisce arte urbana, intelligenza artificiale e creatività partecipativa, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Honor e Greg Goya: l’AI anima l’arte urbana di Milano e Roma per il lancio della Honor 400 Series

In questa notizia si parla di: honor - milano - roma - greg

Honor e Greg Goya presentano la serie esclusiva Honor 400 a Milano e Roma eventi unici Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Honor 400 series, campagna creativa a Milano e Roma con l'artista Greg Goya; Honor e Greg Goya: l'AI anima l'arte urbana di Milano e Roma per il lancio della Honor 400 Series; Honor e Greg Goya animano Milano e Roma con la serie Honor 400.

Honor e Greg Goya presentano la serie esclusiva Honor 400 a Milano e Roma eventi unici - La visione artistica di Greg Goya per Honor 400Honor 400 inaugura una nuova frontiera nel connubio tra arte e tecnologia attraverso la visione distint ...

Honor e Greg Goya animano Milano e Roma con la serie Honor 400 - Honor 400 e Greg Goya trasformano la città di Milano e Roma in un’esperienza immersiva dove tecnologia e arte si incontrano.

Honor 400 series, campagna creativa a Milano e Roma con l'artista Greg Goya - Per il lancio dei nuovi Honor 400 e Honor 400 Pro, l'azienda cinese ha strutturato una campagna creativa che unisce arte urbana, intelligenza artificiale e partecipazione.