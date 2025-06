Hojlund si aspetta di giocare per Man Utd la prossima stagione

Rasmus Hojlund, stella emergente del Manchester United, si prepara a una nuova sfida in Premier League e desidera confermare il suo ruolo nel progetto di Ruben Amorim. Nonostante le voci di un possibile trasferimento all’Inter e le stagioni difficili con i Red Devils, l’attaccante danese è concentrato sul presente e spera di scrivere il suo futuro con i Red Devils. L’incertezza si mescola alla speranza: cosa riserverà il prossimo capitolo della sua carriera?

Breaking: L’attaccante del Manchester United Rasmus Hojlund è pienamente focalizzato sul progetto di Ruben Amorim al Manchester United tra le voci di allontanamento dal club. Hojlund ha subito un’altra stagione difficile con i Red Devils, che è arrivato 15 ° in Premier League e ha perso la finale di Europa League contro il Tottenham. L’attaccante danese sta affrontando incertezza sul suo futuro, con discorsi di una potenziale mossa per l’Inter. Tuttavia, Hojlund ha detto che si aspetta di vedere il suo contratto attraverso l’Old Trafford. “Ho un contratto fino al 2030, quindi mi aspetto di giocare per il Manchester United”, ha detto Hojlund. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Hojlund si aspetta di giocare per Man Utd la prossima stagione

In questa notizia si parla di: Hojlund Aspetta Stagione Giocare

Inter: rinforzi in arrivo dopo il Mondiale per club, focus su Bonny e Hojlund; Il Manchester segue Kean ma intanto Hojlund non ci pensa proprio a lasciare l'Inghilterra: Mi aspetto di giocare ancora lì&am; Calciomercato Napoli, il tesoretto Osimhen ago della bilancia.

Inter: rinforzi in arrivo dopo il Mondiale per club, focus su Bonny e Hojlund - Mondiale per club con Bonny e Hojlund nel mirino, mentre Lautaro e Thuram restano.

“Hojlund-Inter? Un bel posto dove andare a giocare”: l’assist è fornito - Ai nerazzurri è arrivato un assist fondamentale per quanto riguarda Rasmus Hojlund, obiettivo di mercato per il reparto offensivo.

Hojlund allontana l'Inter: "L'anno prossimo mi aspetto di giocare per il Manchester United" - L'attaccante danese parla dal ritiro della nazionale e, per il momento, dice di non voler pensare all'interesse nerazzurro ...