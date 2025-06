Ho trascorso una giornata con i naturisti | dentro al campeggio in cui ci si spoglia dai vestiti e dai pregiudizi

In questa giornata di giugno, immerso tra i naturisti di Lido di Dante, il confine tra natura e libertà si dissolve tra il calore del sole e la frescura della pineta. Cammino tra sorrisi sinceri e sguardi liberi da pregiudizi, sentendo il battito di una comunità autentica. È un’esperienza che invita a riflettere sulla bellezza di condividere momenti senza veli né maschere, scoprendo quanto sia potente sentirsi davvero se stessi.

È una tiepida mattina di giugno e il sole accarezza la pineta di Lido di Dante. Cammino e mi guardo intorno: mi passa di fianco un uomo che porta a spasso il cane, seguito da un secondo uomo che al guinzaglio di cani ne ha addirittura tre. Una coppia di mezza età sta facendo colazione in giardino.

Nel cuore della pineta di Lido di Dante medici, operai, avvocati, famiglie, single, omosessuali e transessuali vivono fianco a fianco senza ruoli né etichette.

