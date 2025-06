Ho telefonato a mia mamma e le ho detto che mi danno le chiavi della città di Firenze Lei mi ha risposto ma sono sicuri? | Vasco Rossi emozionato

Immaginate la scena: Vasco Rossi, il re del rock italiano, riceve le chiavi di Firenze in una cerimonia emozionante al Palazzo Vecchio, dopo aver incantato 130mila fan con due concerti indimenticabili. La sua presenza segna anche un importante passo avanti per la rappresentanza femminile in politica, come ha sottolineato la prima sindaca donna della città. Un momento di grande orgoglio e innovazione che resterà nella storia.

Vasco Rossi ha ricevuto a Palazzo Vecchio le chiavi di Firenze, città in cui la rockstar emiliana ha tenuto due concerti sold out, alla Visarno Arena, a cui hanno assistito complessivamente 130mila spettatori. Tutto esaurito anche nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, dove si è svolta la cerimonia di consegna delle chiavi. "Complimenti perché sei la prima sindaca donna della città. In politica abbiamo sempre più bisogno di donne", ha detto l'artista rivolgendosi alla sindaca di Firenze Sara Funaro. Per consentire di seguire la cerimonia anche ai tanti che non sono riusciti a ottenere il pass per entrare nel Salone, è stato allestito un maxi schermo in piazza della Signoria e il canale youtube del Comune di Firenze che ha trasmesso la diretta streaming.

