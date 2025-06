Ho rischiato di morire dopo che il mio chiropratico mi ha strappato un’arteria mentre mi scrocchiava il collo

La storia di Clarissa è un avvertimento potente sui rischi nascosti delle cure alternative. Dopo un semplice trattamento chiropratico, il suo dolore si è trasformato in una battaglia per la vita, rischiando di perdere l’uso della vita stessa. Un episodio che ha cambiato per sempre la percezione sulla sicurezza delle procedure non mediche. Questa vicenda ci invita a riflettere sull’importanza di affidarsi sempre a professionisti qualificati e a non sottovalutare i segnali del nostro corpo...

Un forte dolore al collo, dopo che il chiropratico le ha eseguito una particolare procedura di “scrocco” del collo, e poi una serie di problemi infiniti. È la storia di Clarissa, che in un primo momento aveva liquidato il dolore come uno “stiramento muscolare” finché suo marito, Cassidy, non ha insistito affinché si recasse in ospedale, quando ha iniziato a perdere i sensi. È stata trasportata d’urgenza in terapia intensiva presso un ospedale specializzato poiché i medici temevano che la VAD potesse scatenare un ictus. Lo racconta il Daily Mail. Dopo alcuni controlli, i dottori hanno evidenziato una lacerazione del rivestimento interno dell’arteria vertebrale, una condizione nota come “ dissezione dell’arteria vertebrale (VAD) “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho rischiato di morire dopo che il mio chiropratico mi ha strappato un’arteria mentre mi scrocchiava il collo”

Cosa riportano altre fonti

“Ho rischiato di morire dopo che il mio chiropratico mi ha strappato un’arteria mentre mi…; Le manipolazioni al collo possono provocare un ictus?.

“Ho rischiato di morire dopo che il mio chiropratico mi ha strappato un’arteria mentre mi scrocchiava il collo” - Un forte dolore al collo, dopo che il chiropratico le ha eseguito una particolare procedura di “scrocco” del collo, e poi una serie di problemi infiniti.

Va dal chiropratico per un dolore al collo, 28enne resta paralizzata con quattro arterie sezionate - Una ragazza di 28 anni si trova ricoverata in terapia intensiva in seguito alla manovra al collo effettuata da un chiropratico che le ha sezionato quattro arterie.

Il dolore al collo, poi la paralisi dopo la visita dal chiropratico: la denuncia dei familiari di una 28enne - Un dolore fastidioso al collo la tormentava da giorni, ecco perché la 28enne Caitlin Jensen ha deciso di rivolgersi a un chiropratico per risolvere il problema.