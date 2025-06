Highlander con Henry Cavill | le riprese cominceranno a Settembre

Grande attesa per l'inizio delle riprese di Highlander con Henry Cavill, previsto per settembre. Il regista di John Wick, Chad Stahelski, si sta impegnando al massimo per creare un reboot epico di questo classico, con l’attore di The Witcher pronto a interpretare il protagonista. La sfida ora è preparare ogni dettaglio in tempo, per regalare ai fan un film che riscrive la leggenda. Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi!

Il regista di John Wick, Chad Stahelski, stava lavorando duramente dietro le quinte, determinato a definire ogni dettaglio per il suo reboot di Highlander, in gestazione da tempo. Con Henry Cavill ( L’Uomo d’Acciaio, The Witcher ) in lizza per il ruolo principale, Stahelski stava correndo contro il tempo per preparare tutto in vista dell’inizio delle riprese previsto per questo autunno. Mentre partecipava alla première di Ballerina (spin-off di John Wick), Stahelski ha confermato che le riprese inizieranno “ a metà settembre, a partire da Londra “. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: Highlander Henry Cavill Riprese

Highlander, il remake del film cult che avrà Henry Cavill come protagonista raccontato dal regista Chad Stahelski - Il remake di Highlander, il celebre film cult, sta catturando l'attenzione grazie alla visione del regista Chad Stahelski e all'ingaggio di Henry Cavill come protagonista.

