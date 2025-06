Hideo Kojima definisce Martin Scorsese il secondo dio del cinema moderno

appassionati di cinema, sottolineando l’incredibile impatto e la genialità delle sue opere. Un paragone che consacra il regista come una vera e propria icona, capace di plasmare generazioni e di elevare l’arte cinematografica a livelli straordinari. Questa dichiarazione invita a riflettere sulla sua eredità e sull’importanza di scoprire o riscoprire i suoi capolavori, veri pilastri della settima arte.

Hideo Kojima definisce Martin Scorsese il "secondo dio" nel panorama cinematografico. Nel mondo del cinema e dell'intrattenimento, le dichiarazioni di figure di spicco spesso attirano l'attenzione degli appassionati e degli esperti del settore. Recentemente, Hideo Kojima, noto creatore di videogiochi e appassionato cinefilo, ha espresso un commento che ha suscitato grande interesse: ha definito Martin Scorsese come il " secondo dio " tra i registi contemporanei. Questo riconoscimento si inserisce in un contesto più ampio di ammirazione per alcune delle personalità più influenti della settima arte.

