He Lifeng il guardiano economico di Pechino nella guerra dei dazi contro gli Usa

He Lifeng, il guardiano economico di Pechino, si trova al centro della partita più delicata tra Cina e Occidente. Con un ruolo chiave nelle negoziazioni sui dazi, rappresenta la voce di Xi Jinping nel tentativo di difendere la seconda economia mondiale dagli attacchi commerciali. La sua abilità nel gestire tensioni e alleanze sarà determinante per il futuro delle relazioni internazionali e dell’equilibrio globale. In questa sfida, il suo nome diventa simbolo di una Cina pronta a resistere e rilanciare.

Il Wall Street Journal lo ha definito il “guardiano economico di Pechino” e il “custode della seconda economia più grande del mondo”. Per il Financial Times è lo “zar commerciale della Cina” mentre negli ambienti diplomatici hanno iniziato a chiamarlo il “gestore dei barbari”. He Lifeng (pronunciato “huh” e non “He”) è l’uomo scelto da Xi Jinping per gestire il delicato dossier dei dazi. Il suo compito: condurre i negoziati con gli occidentali, i “barbari” appunto, termine che risale a svariati secoli fa quando, all’apice del suo splendore, il Regno di Mezzo guardava gli stranieri con sospetto e persino disprezzo, definendoli “nasi grossi” o “barbari”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - He Lifeng, il guardiano economico di Pechino nella guerra dei dazi contro gli Usa

Aggiornamenti pubblicati da altri media

He Lifeng, il negoziatore di ferro di Xi nella guerra dei dazi.

He Lifeng, il guardiano economico di Pechino nella guerra dei dazi contro gli Usa - Il Wall Street Journal lo ha definito il “guardiano economico di Pechino” e il “custode della seconda economia più grande del mondo”.

L’autolesionismo economico di Pechino - Finora Canada, Europa e Regno Unito sono stati abbastanza neutrali nella rivalità sinostatunitense ed è nell’interesse di Pechino che lo restino.

Cina, colloqui He-Bessent su commercio richiesti dagli Usa - I primi colloqui ufficiali sul commercio tra il vicepremier cinese He Lifeng e il segretario al Tesoro americano Scott Bessent, annunciati nella notte e in programma in ...