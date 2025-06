HbbTV Symposium & Award Istanbul 2025 | monetizzazione e pubblicità personalizzata per TV connessa

L'Associazione HbbTV è entusiasta di annunciare il 13° HbbTV Symposium and Award, un evento imperdibile per innovatori e professionisti del settore TV connessa. Il meeting si terrà il 12 e 13 novembre 2025 a Istanbul, presso lo prestigioso Swissôtel The Bosphorus, un hub di eccellenza che ospiterà discussioni sulla monetizzazione e la pubblicità personalizzata. Prepariamoci a plasmare insieme il futuro della televisione interattiva e digitale!

L'Associazione HbbTV è lieta di annunciare che il “13esimo HbbTV Symposium and Award” si terrà il 12 e 13 novembre 2025 a Istanbul, in Turchia. L’edizione di quest’anno dell’evento annuale dell’industria della TV connessa si svolgerà presso lo Swissôtel The Bosphorus Istanbul, un hotel a cinque stelle che offre strutture congressuali e. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - HbbTV Symposium & Award Istanbul 2025: monetizzazione e pubblicità personalizzata per TV connessa

Approfondimenti da altre fonti

HbbTV Symposium & Award Istanbul 2025: monetizzazione e pubblicità personalizzata per TV connessa.

HbbTV Symposium and Awards 2024: il futuro della TV connessa andato in scena a Londra - La prossima edizione del simposio e degli HbbTV Award si terrà nel 2025 a Istanbul, in collaborazione con TVekstra, ...

HbbTV Symposium and Awards 2022 - ha presentato i relatori principali dell’HbbTV Symposium and Awards 2022, che si svolgerà come un -

Shortlists for HbbTV Awards 2024 announced - The event forms part of the 12th HbbTV Symposium and Awards 2024, jointly hosted by the HbbTV Association and UK-