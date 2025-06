Harry Potter la serie | scelto anche l' interprete di Draco Malfoy e molti altri

Harry Potter torna in versione serie TV, e questa volta il cast è stato rivelato! Dopo anni di attesa, sapremo finalmente chi darà vita ai nostri amati personaggi come Harry, Ron, Hermione e Draco Malfoy. La magia sta per riaccendersi: i fan sono già in fermento per scoprire come questi volti iconici daranno nuova vita alle avventure nel mondo magico. È quasi tutto pronto per il ritorno di una delle saghe fantasy più amate dal pubblico di tutto il mondo che per la...

Che Harry Potter sarebbe diventata una serie tv lo sapevamo ma ora è ufficiale anche il nome degli attori che interpreteranno i protagonisti Harry, Ron, Hermione e Draco Malfoy. È quasi tutto pronto per il ritorno di una delle saghe fantasy più amate dal pubblico di tutto il mondo che per la. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Harry Potter, la serie: scelto anche l'interprete di Draco Malfoy (e molti altri)

In questa notizia si parla di: Harry Potter Serie Draco

HBO rinnova Harry Potter: Silente, conflitti narrativi e il ritorno di Radcliffe - HBO ha ufficialmente rinnovato la serie TV di Harry Potter, suscitando un acceso dibattito tra i fan.

#HarryPotter, nuovi attori ufficiali dalla serie HBO. Katherine Parkinson interpreterà Molly Weasley, mentre Lox Pratt sarà Draco Malfoy e Johnny Flynn interpreterà Lucius Malfoy. Bertie Carvel sarà invece Cornelius Caramell Partecipa alla discussione

... and the Malfoys. Draco e Lucius avranno i volti di Lox Pratt e Johnny Flynn nella serie di HARRY POTTER. A loro si aggiungono anche Katherine Parkinson (Molly Weasley), Leo Earley (Seamus Finnigan), Alessia Leoni (Parvati Patil) e Sienna Moosah (Lav Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Harry Potter, svelati altri nove attori della serie HBO; Harry Potter: scelti gli interpreti di Draco e Lucius Malfoy per la serie TV HBO; Ecco gli attori che sono stati confermati per la nuova serie tv di Harry Potter.

Harry Potter, ancora aggiunte al cast della serie: Ecco i nuovi Draco, Lucius Malfoy, Molly Weasley e tanti altri - HBO ha confermato Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Caramell e ha annunciato altri otto attori nel cast dellla serie che adatterà l'intera saga di Harry Potter per il piccolo schermo.

Harry Potter, svelati altri 9 attori del cast: Draco Malfoy sarà interpretato da Lox Pratt. Chi prenderà parte alla nuova serie - HBO ha svelato chi interpreterà alcuni dei ruoli dell'attesissima ...

Harry Potter, la serie HBO annuncia altri nove attori: da Malfoy ai Dursley - La nuova serie targata HBO amplia il proprio cast con nove interpreti, tra cui i nuovi volti di Draco e Lucius Malfoy, i Dursley e alcuni studenti di Hogwarts.