Harry Potter | Jason Isaacs condivide la sua reazione all' annuncio del suo erede nella parte di Lucius Malfoy

HBO ha annunciato che sarà Johnny Flynn a interpretare Lucius Malfoy, il padre di Draco, nella serie tratta dai libri di Harry Potter e Jason Isaacs ha svelato la sua reazione. Nella giornata di ieri sono stati annunciati alcuni nuovi interpreti della serie di Harry Potter prodotta da HBO e Jason Isaacs ha condiviso sui social la sua reazione all'annuncio del nome del suo erede nel ruolo di Lucius Malfoy. L'attore ha così scelto di affidare a Instagram e Twitter i suoi pensieri dopo aver scoperto che sarà Johnny Flynn a interpretare la parte. La reazione di Isaacs Jason Isaacs, in un video pubblicato su Instagram, ha dichiarato: "Ho appena sentito che il grandioso Johnny Flynn interpreterà il signor Malfoy nella nuova serie di HBO, ed è una notizia sensazionale per . 🔗 Leggi su Movieplayer.it