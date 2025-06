Hamburgeria di Colico a Open Cascina

Preparatevi a vivere un pomeriggio all'insegna del gusto e della convivialità! Sabato 14 giugno alle 13, Open Cascina di Colico ospita l'evento "Hamburgeria di Colico", un'occasione speciale per condividere momenti di allegria, promuovere l'inclusione sociale e gustare deliziosi hamburger in ottima compagnia. Non mancate: vi aspettiamo per rendere questa giornata indimenticabile, fatta di sapori autentici e sorrisi condivisi.

