Ha un tumore al cervello e deve essere operata all' estero | raccolta fondi per la piccola Jenny

Nel cuore del Cilento si è attivata una straordinaria catena di solidarietà per Jenny, una coraggiosa bambina di appena 8 anni affetta da un tumore al cervello nell’ipotalamo. La sua speranza di guarigione dipende ora da un intervento delicato e specialistico all’estero. Aiutiamo Jenny a sconfiggere questa battaglia: ogni contributo può fare la differenza nel regalarle un futuro più sereno e felice. Unisciti a noi e sostieni questa importante causa.

Una raccolta fondi è partita nel Cilento per aiutare Jenny (Maria), una bambina di 8 anni che ha scoperto di avere, purtroppo, un tumore al cervello, precisamente nell’ipotalamo. La storia La piccola deve essere sottoposta ad un’operazione delicata e specifica che deve essere realizzata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Ha un tumore al cervello e deve essere operata all'estero: raccolta fondi per la piccola "Jenny"

