Ha un malore improvviso in macchina | i pompieri gli salvano la vita

In un pomeriggio di sole sulla Gardesana, alle 14.50 di domenica 8 giugno, i vigili del fuoco di Riva del Garda si sono trovati nel momento e nel luogo perfetti per salvare una vita. Mentre erano impegnati in un'altra operazione, un automobilista ha avuto un improvviso arresto cardiaco. La loro prontezza e professionalità hanno fatto la differenza, dimostrando ancora una volta che essere "nel posto giusto al momento giusto" può davvero cambiare tutto.

Quando si dice "essere nel posto giusto al momento giusto": erano le 14.50 di domenica 8 giugno, quando i vigili del fuoco di Riva del Garda, impegnati in un'uscita per un'altra chiamata, si sono imbattuti in un automobilista appena colto da arresto cardiaco. L'equipaggio era sulla Gardesana.

