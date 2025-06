Gyokeres Juventus | Manchester United in vantaggio nella corsa allo svedese ma… La rivelazione che fa sognare i tifosi bianconeri

La corsa a Viktor Gyokeres si infiamma tra Juventus e Manchester United, ma i bianconeri non hanno ancora mollato la presa. La stellina svedese, protagonista di questa sessione di mercato, rappresenta il sogno di rinforzare un attacco in evoluzione. Con le mosse di mercato ancora in corso, i tifosi della Juventus possono sperare in una sorpresa che potrebbe cambiare le sorti della stagione. La battaglia è aperta, e tutto può succedere...

Gyokeres Juventus: Manchester United in vantaggio nella corsa allo svedese ma. Ecco la rivelazione che può far sognare tutti i tifosi bianconeri. Il mercato Juventus continua a non perdere di vista Viktor Gyokeres, tra le idee piĂą calde in queste settimane per rinforzare un reparto offensivo che subirĂ diversi cambiamenti nelle prossime settimane. Il Manchester United – come rivelato questa mattina dal Corriere dello Sport – attualmente è in vantaggio nella corsa allo svedese. Tuttavia la Juve anche negli ultimi giorni ha avuto dei contatti e l’ipotesi resta ancora aperta. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juventus: Manchester United in vantaggio nella corsa allo svedese ma… La rivelazione che fa sognare i tifosi bianconeri

In questa notizia si parla di: Juventus Gyokeres Manchester United

Gyokeres Juventus, i bianconeri sono ancora in corsa per lo svedese: lo Sporting lo farà partire per quella cifra! I dettagli - Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, è al centro di una vivace sessione di mercato.

Secondo il report di @sponsorunited, le trenta franchigie @NBA hanno registrato una crescita superiore al 90% delle entrate dai partner nel corso degli ultimi cinque anni. Joaquin 'Tucu' Correa ha appena firmato il suo contratto come nuovo giocatore Partecipa alla discussione

Ma dite davvero che Gyökeres, pur di sfuggire al Man United, sarebbe disposto anche ad andare alla Juve? E si rende conto che il fallimento sarebbe uguale, ma pagato meno? Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Gyokeres Juventus, bianconeri avvisati! Ci sono novitĂ ; Fabrizio Romano - Juve in corsa per Gyokeres: contatti tra Comolli, Chiellini e gli agenti nelle ultime ore; Victor Osimhen sfida Arsenal e Manchester United, la Juventus sogna la vittoria di Gyokeres..

Gyokeres, la Juve studia l’affondo decisivo: incontri e chiamate per strappare il sì - Intermediari al lavoro per convincere la punta svedese, ora alla ricerca di una nuova sfida: la prima alternativa è Retegui ...

Gyokeres Juve (Tuttosport): incontro con gli intermediari a Londra e telefonate nel weekend, i bianconeri alzano il pressing! Novità - Gyokeres Juve (Tuttosport): incontro con gli intermediari del centravanti svedese a Londra e telefonate nel weekend, i bianconeri alzano il pressing!

Gyokeres alla Juventus, ha già avvisato Inzaghi - I bianconeri sognano il colpaccio in attacco dopo la decisione del giocatore.