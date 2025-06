Gyokeres Juventus | c’è l’ incontro con gli intermediari! Adesso i bianconeri alzano il pressing! Le novità

La Juventus si prepara a fare sul serio per Viktor Gyokeres, con incontri e telefonate agli intermediari che alimentano l’entusiasmo dei tifosi. Dopo una stagione stellare, l’attaccante dello Sporting Lisbona potrebbe presto sbarcare a Torino, ma la trattativa si fa sempre più complessa. I bianconeri alzano il pressing per assicurarsi il colpo, puntando a rinforzare il reparto offensivo. Ecco tutte le ultime novità sulla possibile operazione che potrebbe cambiare il volto della squadra.

Gyokeres Juventus: c’è l’ incontro e le telefonate con gli intermediari! Ora i bianconeri alzano il pressing! Le novità e le ultime La Juve intensifica i suoi sforzi per portare Viktor Gyokeres a Torino. L’attaccante dello Sporting Lisbona, protagonista di una stagione brillante, è nel mirino del mercato dei bianconeri, che devono però fronteggiare la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gyokeres Juventus: c’è l’ incontro con gli intermediari! Adesso i bianconeri alzano il pressing! Le novità

In questa notizia si parla di: gyokeres - juventus - incontro - intermediari

Gyokeres Juventus, i bianconeri sono ancora in corsa per lo svedese: lo Sporting lo farà partire per quella cifra! I dettagli - Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, è al centro di una vivace sessione di mercato.

La #Juve alza il pressing per #Gyokeres Contatto con gli intermediari Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Gyokeres Juve: incontro con gli intermediari a Londra; Gyokeres, la Juve studia l’affondo decisivo: incontri e chiamate per strappare il sì; Tuttosport - Incontro tra la Juventus e gli agenti di Gyokeres: le novità.

Gyokeres Juve (Tuttosport): incontro con gli intermediari a Londra e telefonate nel weekend, i bianconeri alzano il pressing! Novità - Gyokeres Juve (Tuttosport): incontro con gli intermediari del centravanti svedese a Londra e telefonate nel weekend, i bianconeri alzano il pressing!

Gyokeres, la Juve studia l’affondo decisivo: incontri e chiamate per strappare il sì - Intermediari al lavoro per convincere la punta svedese, ora alla ricerca di una nuova sfida: la prima alternativa è Retegui ...

Pagina 2 | Gyokeres, la Juve studia l’affondo decisivo: incontri e chiamate per strappare il sì - Intermediari al lavoro per convincere la punta svedese, ora alla ricerca di una nuova sfida: la prima alternativa è Retegui ...