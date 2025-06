Gyokeres Juve Tuttosport | incontro con gli intermediari a Londra e telefonate nel weekend i bianconeri alzano il pressing! Novità

La Juventus accelera sul fronte Gyokeres, con incontri a Londra e telefonate nel weekend che testimoniano il forte pressing dei bianconeri. Il centravanti svedese, desiderato anche dal Manchester United, rappresenta una delle mosse chiave nel mercato estivo dei campioni d’Italia. Con questa strategia, la Juve punta a consolidare il suo attacco e rafforzare le ambizioni di leadership. Il futuro di Gyokeres si decide ora: l’esito dell’operazione potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione.

Gyokeres Juve (Tuttosport): incontro con gli intermediari del centravanti svedese a Londra e telefonate nel weekend, i bianconeri alzano il pressing!. Il calciomercato Juve è pronto ad alzare il proprio pressing per Viktor Gyokeres, prolifico attaccante di proprietĂ dello Sporting Lisbona su cui è da registrare anche il fortissimo interesse del Manchester United. Secondo quanto riportato da Tuttosport i bianconeri la scorsa settimana avrebbero avuto un incontro a Londra con gli intermediari del calciatore, per il quale nel weekend ci sarebbero poi stati nuovi contatti telefonici. La Juve vuole provarci per non avere rimpianti.