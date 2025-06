Gutiérrez vuole solo il Napoli | Sì totale agli azzurri| Ora Manna ha l' arma per chiudere l' affare

Il Napoli si prepara a fare il grande salto per assicurarsi Miguel Gutiérrez, con una strategia chiara e determinata. La volontà del talento spagnolo di vestire azzurro rappresenta un elemento decisivo, dando al club partenopeo l’arma più potente per chiudere l’affare. Ora, con questa certezza, il DS Giovanni Manna può concentrarsi sul colpo finale. La trattativa entra nella sua fase più calda: il sogno napoletano sta per avverarsi.

La strategia del Napoli per la fascia sinistra ha un nome e un piano preciso. L'obiettivo numero uno è Miguel Gutiérrez, e il DS Giovanni Manna ha appena ottenuto l'arma fondamentale per lanciare l'assalto decisivo al Girona: la volontà totale e inequivocabile del giocatore. Il talentuoso terzino spagnolo vuole solo il Napoli, e questo cambia completamente le dinamiche di una trattativa pronta a entrare nella sua fase più calda. Il DS del Napoli Giovanni Manna parla al telefono da Castel Volturno. "Sì" Totale: Accordo di 5 Anni con Gutiérrez. Secondo quanto rivelato da Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro ha già "bloccato" il giocatore.

Gutierrez Juve, si raffredda la pista! Anche Napoli e Milan sul laterale del Granada. Ecco chi è in vantaggio e come cambia la corsa - La pista che porta a Miguel Gutierrez sembra raffreddarsi: la Juventus non è più l'unica interessata al laterale del Granada, con Napoli e Milan pronti a inserirsi nella corsa.