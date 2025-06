Guido Pagliuca verso l' Empoli | accordo vicino per il nuovo allenatore

Guido Pagliuca sta per diventare il nuovo volto dell’Empoli, segnando un passo importante nella sua carriera e nella storia del club. Dopo aver trovato l’accordo con la Juve Stabia e superato gli ultimi dettagli, è questione di ore prima che si ufficializzi questa entusiasmante novità. L’attesa sta per finire: il futuro dell’Empoli si colora di ambizione e rinnovamento con il grande ritorno di Guido Pagliuca.

di Simone Cioni Già oggi potrebbe essere il giorno dell’annuncio di Guido Pagliuca come nuovo allenatore dell’ Empoli. In ogni caso, è solo questione di tempo. Al matrimonio tra il 49enne tecnico di Cecina e il club azzurro mancano infatti ormai solo i crismi dell’ufficialità. Nei giorni scorsi Pagliuca ha trovato l’accordo con la Juve Stabia per rescindere il proprio contratto che lo legava fino a giugno 2026 alle ‘vespe’ campane e adesso firmerà un biennale con l’Empoli. Pagliuca è uno di quegli allenatori che non ha avuto una carriera calcistica particolarmente significativa: di ruolo difensore, dopo aver giocato nelle serie minori con Cecina (24 presenze in C2), Livorno, Follonica e Rosignano all’età di 28 anni è costretto ad appendere gli scarpini al chiodo per un grave infortunio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guido Pagliuca verso l'Empoli: accordo vicino per il nuovo allenatore

