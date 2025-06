Guido Crosetto canta C' era un ragazzo da Massimo Giletti | Putin ascolta Gianni Morandi | Il video

Immagina un momento in cui politica e musica si mescolano in modo sorprendente: Guido Crosetto, tra parole decise e note coinvolgenti, ci sorprende con un'esibizione inedita. In questa clip esclusiva, Dejan Cetnikovic di Radio Rock cattura un episodio unico al Ministero della Difesa, svelando un lato inaspettato di uno dei protagonisti di Fratelli d’Italia. Scopri come la realtà può essere più sorprendente di qualsiasi fantasia.

"Adesso ti faccio vedere un uomo che ha creato Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Guido Crosetto. Ti devo dire, però, una cosa. Non si è mai visto in questa versione, è la prima volta. Il nostro amico Dejan (Cetnikovic, ndr) di Radio Rock è entrato nei cortili del Ministero della Difesa e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Guido Crosetto canta C'era un ragazzo da Massimo Giletti: "Putin ascolta Gianni Morandi" | Il video

