guida alla tua prossima ossessione fitness il foam roller

Se sfruttato bene, il foam roller può trasformarsi nel tuo alleato numero uno per il recupero muscolare e il benessere quotidiano. Scopri la guida definitiva ai migliori modelli, trucchi pratici e tutto ciò che devi sapere per integrare questa arma segreta nella tua routine fitness. Preparati a rivoluzionare il modo di allenarti e sentirti al meglio: il foam roller potrebbe essere la tua prossima grande ossessione!

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Sono ovunque in questo momento, in palestra, sotto la tua scrivania, a prendere polvere sotto il divano, ma quali sono i migliori foam roller, quelli da acquistare a occhi chiusi? Ma soprattutto, c'è qualcuno che lo sa usare nel modo corretto? Se sfruttato bene, il foam roller può alleviare la tensione muscolare, migliorare la circolazione e facilitare la mobilità prima e dopo un allenamento. Usato male, il roller rappresenta invece solo una fastidiosa perdita di tempo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it