Guerriglia in California Trump manda i rinforzi | Senza i Marines Los Angeles sarebbe in fiamme Newsom | È un dittatore – Il video

Le proteste contro i raid anti-immigrati stanno infiammando gli Stati Uniti, coinvolgendo città come Los Angeles, San Francisco, Atlanta e New York. Con oltre 300 arresti solo nelle due metropoli californiane, il paese si trova al centro di una crisi sociale senza precedenti. Trump, inviando rinforzi senza i Marines, tenta di contenere il caos, ma le tensioni sembrano destinata a crescere. La questione si sta trasformando in un vero e proprio punto di svolta per l’intera nazione.

Atlanta, Seattle, Dallas, Louisville e New York, oltre a Los Angeles e San Francisco: le proteste contro i raid anti immigrati illegali stanno dilagando in tutti gli Stati Uniti. Tra Los Angeles e San Francisco, secondo le ultime comunicazioni ufficiali delle forze dell’ordine, i manifestanti arrestati hanno superato quota 300. Nelle altre città è difficile invece tenere il conto: secondo la Cnn «diverse persone» sono state prese in custodia dalla polizia locale. I maggiori disordini si concentrano comunque nelle due metropoli. Il centro città di Los Angeles è stato definito una «zona di assembramento illegale», tanto che la polizia ieri notte ha allontanato una troupe della Cnn scortando cameramen e giornalisti al di fuori del perimetro delle manifestazioni con le mani dietro alla schiena. 🔗 Leggi su Open.online

Proteste contro le espulsioni. Guerriglia a Los Angeles. E Trump schiera i soldati - Le strade di Los Angeles si accendono di proteste e scontri, mentre Trump schiera la Guardia Nazionale per contrastare le incursioni sugli immigrati irregolari.

