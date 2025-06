Guerriglia a Los Angeles Trump invia anche i marines E la California gli fa causa

La tensione tra protesta e repressione si infiamma in California, dove le manifestazioni contro le retate anti-migranti si trasformano in guerriglia urbana. Con 150 arresti e l’arrivo di 700 Marines, lo scenario si fa sempre più esplosivo, mentre la California si oppone fermamente alle decisioni di Washington. Un conflitto che rischia di cambiare radicalmente il volto della politica americana e di mettere a dura prova l’unità del paese.

Le manifestazioni di protesta nella California a maggioranza democratica contro le retate anti-migranti ordinate da Washington alzano la tensione politica degli Stati Uniti. Da Los Angeles arrivano immagini, numeri e scenari in movimento: guerriglia urbana diffusa per tutto il weekend (ieri situazione più calma), 150 arresti, persino 700 Marines in arrivo, in aggiunta agli oltre 2.000 uomini della Guardia nazionale spediti da Donald Trump senza interpellare le autorità locali. Contro "agitatori e insurrezionisti", agli arresti "chiunque indossi una mascherina", s'infuria il Presidente, mentre la sindaca di Los Angeles Karen Bass e il governatore della California Gavin Newsom (che Trump vorrebbe dietro le sbarre) lo accusano di fomentare il caos.

