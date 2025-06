Guerra ucraina qual è la vendetta di Putin per gli attacchi di Kiev in Russia? Gli ultimi raid l' escalation nucleare e i limiti del missile Oreshnik

La guerra in Ucraina si infiamma ancora di più: tra attacchi intensi a Kiev e Odessa, e le tensioni crescenti per gli ultimi raid, la minaccia di escalation nucleare si fa concreta. Putin, in una mossa che sembra punire gli attacchi di Kiev in Russia, sfida i limiti con il missile Oreshnik. Quale sarà il passo successivo in questo drammatico scenario di conflitto?

Nel corso della notte tra il 9 e il 10 giugno la Russia ha lanciato uno dei più imponenti attacchi su Kiev, e su altre regioni-chiave come quella di Odessa. Sulla capitale ucraina e in altre. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra ucraina, qual è la vendetta di Putin per gli attacchi di Kiev in Russia? Gli ultimi raid, l'escalation nucleare e i limiti del missile Oreshnik

In questa notizia si parla di: Ucraina Attacchi Kiev Russia

Russia ignora il cessate il fuoco: continuano gli attacchi in Ucraina - La Russia ignora l'appello per un cessate il fuoco, continuando a lanciare attacchi in Ucraina nonostante l'offerta di una tregua dal 12 maggio.

#TG2000 - #Ucraina, notte di attacchi russi dopo i sabotaggi di #Kiev #4giugno #RussiaUkraineWar #Russia #Istanbul #Putin #Zelensky #Lavrov #Erdogan #Mosca #Tv2000 #News @tg2000it Partecipa alla discussione

Pioggia di droni e di missili (anche di Kim) su Kiev e Odessa. Zelensky: Usa e Ue rispondano https://iltempo.it/esteri/2025/06/10/news/ucraina-ultimo-attacco-kiev-odessa-zelensky-usa-ed-europa-rispondano-42923960/… #russia #ucraina #10giugno Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ucraina, nuovo attacco in Russia: colpita base aerea di Savasleika. Kiev: «Distrutti due caccia nemici con mis; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Raid russi su Kiev e Odessa. Colpito un ospedale; Guerra Ucraina Russia, Kiev: Ancora bombardamenti russi su Kharkiv, un morto.

Ucraina: raid russi nella notte su Kiev e Odessa, un morto e 8 feriti - La capitale ucraina è stata colpita da un “massiccio” attacco di droni russi, ha dichiarato il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko.

Ucraina, la Russia lancia il più grande attacco con droni su Kiev e Odessa: colpito anche un ospedale - Le autorità di Kiev hanno descritto il radi russo come il più grande bombardamento notturno con droni dall’inizio della guerra ...

Massicci raid russi su Kiev e Odessa. Bilancio sale a 3 morti e 15 feriti - Mosca: 'Nella notte abbattuti 102 droni ucraini'.