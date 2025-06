Guerra commerciale e politiche europee AgroFutura il confronto tra Nardella Nevi e La Pietra

In un panorama internazionale complesso, tra tensioni commerciali e sfide politiche, il settore agricolo italiano si trova al centro di un dibattito cruciale. Ad Agrofutura, esperti come Nardella, Nevi e La Pietra hanno messo in luce le strategie e le prospettive future dell’Italia nell’ambito delle politiche agricole europee e globali. Un confronto necessario per capire come il nostro Paese possa affermarsi e innovare in un contesto sempre più competitivo e strategico.

Firenze, 10 giugno 2025 – La guerra commerciale con gli Usa e i dazi, ma anche le politiche europee sul Bio e l'importanza degli investimenti in agricoltura. Se n'è parlato ad Agrofutura in un panel moderato dalla vicedirettrice de La Nazione, Cristina Privitera, e intitolato "Italia-Europa: il ruolo del Paese nelle politiche agricole". Al tavolo l'ex sindaco di Firenze e membro della Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, Dario Nardella, il senatore e sottosegretario del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Patrizio La Pietra e il deputato, vice capogruppo vicario e portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi.

"Tra guerra e populismi, le buone politiche di Merz potrebbero non bastare". Parla Wilton (Die Welt) - In un mondo segnato da guerre e populismi, le strategie di Friedrich Merz rischiano di essere insufficienti per affrontare le sfide attuali.

