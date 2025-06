Guasti sulla linea treni in ritardo e corse cancellate

L’ultima settimana di treni tra Lecco e Tirano si è aperta con disagi e disservizi senza precedenti, lasciando i pendolari nel caos. Ritardi, cancellazioni e guasti infrastrutturali hanno trasformato le mattinate in incubi quotidiani, soprattutto a causa di problemi non chiariti, come il grave guasto alla stazione di Castione. Una situazione che mette in evidenza la difficile gestione di un periodo di stop ferroviario che durerà fino a metà settembre.

È iniziata nel modo peggiore l'ultima settimana di circolazione ferroviaria prima dello stop totale dei treni tra Lecco e Tirano - ma anche da Colico a Chiavenna - che dal 15 giugno si protrarrà sino al 14 settembre. Una mattinata da incubo soprattutto per i pendolari a causa, come si è potuto leggere sulle numerose notifiche di Trenord, di svariati e non meglio specificati guasti, il più serio "all'infrastruttura nella stazione di Castione Andevenno". Risultato: maxi-ritardi e cancellazioni di corse in attesa che il "gestore della rete" intervenisse "per ridare regolarità al servizio". La situazione non è migliorata neppure nel pomeriggio: tra Lecco e Sondrio l'app di Trenord parlava di "un guasto alla linea ferrroviaria", a causa del quale si sono verificati ancora disagi quantificati in decine e decine di minuti di attesa.

