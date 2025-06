Guastalla rapinato di 8 euro nel bar di una piscina

Guastalla si sveglia ancora una volta sotto i riflettori per un episodio di cronaca che scuote la comunità: un minorenne minaccia e rapina un coetaneo nel bar di una piscina, portando via appena otto euro. Un gesto insensato che evidenzia le tensioni e le sfide dei giovani d'oggi. La vittima, terrorizzata, ha assistito impotente alla scena, lasciando spazio a una riflessione sull'importanza di prevenire e combattere la violenza tra i più giovani.

Guastalla (Reggio Emilia), 10 giugno 2025 – Ha minacciato un coetaneo per farsi consegnare gli otto euro che aveva poggiato sul tavolino di un bar, annesso a una piscina nella Bassa Reggiana. “Dammi i soldi sennò ti spacco la testa”, avrebbe detto alla vittima, minorenne, comprensibilmente spaventato da quella situazione, tanto da non reagire, permettendo all’altro di prendersi il denaro. A quel punto, senza di nulla a nessuno, la vittima ha telefonato al padre per raccontare l’accaduto, poi illustrato anche ai carabinieri della caserma di Guastalla, che hanno indagato sulla vicenda in seguito a una formale denuncia sporta negli uffici dell’Arma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guastalla, rapinato di 8 euro nel bar di una piscina

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Guastalla, rapinato di 8 euro nel bar di una piscina; Guastalla, minore rapinato in piscina: 14enne denunciato.

Guastalla, rapinato di 8 euro nel bar di una piscina - Guastalla (Reggio Emilia), 10 giugno 2025 – Ha minacciato un coetaneo per farsi consegnare gli otto euro che aveva poggiato sul tavolino di un bar, annesso a una piscina nella Bassa Reggiana.

Guastalla, armato di cacciavite rapina market indiano - Ha approfittato di un momento in cui non c’erano clienti per entrare in un market di oggettistica, alimentari e abbigliamento, gestito da una ...

Rapina a mano armata in un negozio, è caccia all'uomo - Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla che hanno avviato le ...