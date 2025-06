guardia sanframondi il trekking tra i vigneti per la giornata mondiale del rifugiato

Guardia Sanframondi si prepara a celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato con la seconda edizione di Radici in Cammino, un trekking tra i suggestivi vigneti del territorio. Un’occasione per riscoprire il paesaggio, promuovere l’integrazione e onorare la memoria locale, unendo comunità e immagini di speranza lungo un percorso condiviso. Un cammino che invita tutti a riflettere e a lasciarsi coinvolgere, perché ogni passo conta. Continua a leggere...

