guanella capogruppo degli alpini

Un nuovo capitolo si apre tra le montagne di Chiavenna, dove Orazio Guanella prende il comando degli Alpini locali, portando con sé tradizione e spirito di solidarietà. In un momento di grande partecipazione e rispetto, la cerimonia ha rafforzato il senso di unità e orgoglio della comunità alpina valchiavennasca. Il futuro degli Alpini si scrive ora con passione e dedizione, pronti a continuare a proteggere e sostenere il territorio.

Cambio della guardia ai vertici degli Alpini. Il Gruppo di Chiavenna, a cui fanno riferimento anche gli Alpini di Piuro, ha annunciato l’avvicendamento alla guida del sodalizio: il capogruppo uscente Adriano Martinucci ha passato il testimone a Orazio Guanella. La cerimonia di passaggio di consegne, svoltasi in un clima di sobria solennità e partecipazione, ha rappresentato un momento significativo per tutta la comunità alpina valchiavennasca. Il Gruppo Ana di Chiavenna rivolge un sentito ringraziamento ad Adriano Martinucci per la dedizione, la costanza e lo spirito di servizio che hanno contraddistinto il suo mandato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it