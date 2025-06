Grottaminarda si è concluso con soddisfazione il corso di avvicinamento alla scultura

una scultura richiede tempo, dedizione e precisione. Questo percorso non solo ha ampliato le mie competenze artistiche, ma mi ha anche regalato la consapevolezza che ogni opera nasce dall’amore per il dettaglio e dalla passione di esprimere sé stessi. Grazie a questa esperienza, ho scoperto un nuovo modo di comunicare emozioni e di vivere l’arte in modo più profondo e autentico.

«La scultura mi permette di comunicare sentimenti ed emozioni attraverso materiali tridimensionali e questo corso mi ha insegnato l’uso di nuove tecniche come il bassorilievo e ho esplorato vari materiali, dal gesso all'argilla; inoltre ho imparato ad essere più paziente perchè la creazione di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Grottaminarda, si è concluso con soddisfazione il corso di avvicinamento alla scultura

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Grottaminarda, si è concluso con soddisfazione il corso di avvicinamento alla scultura.

A Grottaminarda un corso gratuito per avvicinare i giovani alla scultura - Il Corso di Avvicinamento alla Scultura è un progetto di EffettoRete Cooperativa Sociale per il Museo Antiquarium Filippo Buonopane con la direzione scientifica di Luana Vitale, patrocinato e ...

Grottaminarda, corso gratuito per ragazzi di avvicinamento alla scultura - Il Corso di Avvicinamento alla Scultura è un progetto di EffettoRete Cooperativa Sociale per il Museo Antiquarium Filippo Buonopane con la direzione scientifica di Luana Vitale, patrocinato e ...

Grottaminarda: ecco come avvicinare i giovani alla scultura - Dal 7 maggio al 3 giugno, infatti, le ragazze ed i ragazzi tra i 12 ed i 18 anni, avranno a disposizione, gratuitamente, un corso di avvicinamento alla scultura, tenuto dai maestri ...