Grifo storia d’amore lunga 120 anni Festa al Curi tra emozioni e ricordi

Una lunga storia d’amore lunga 120 anni. Con questa dichiarazione al Curi è iniziata la festa sul prato verde dello stadio biancorosso. “Buon compleanno, vecchio Grifo“, canta la curva. Quando si dice un a festa ben riuscita. Perché a rispondere all’invito sono stati in tanti, calciatori e dirigenti che in varie epoche hanno scritto pagine storiche della vita del Perugia. Tante le presenze, anche in campo, del Grifo dei Miracoli. Momenti divertenti, sprazzi di calcio ancora di ottimo livello, emozioni da batticuore, alcuni passaggi commoventi, quando a sfilare sono stati i familiari dei grifoni che non ci sono più. 🔗 Leggi su Lanazione.it