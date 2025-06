Greta Thunberg sta tornando a casa | rilasciata dopo il sequestro

Greta Thunberg torna a casa con il volto sollevato, dopo aver vissuto momenti di grande tensione e incertezza. Dopo il sequestro in acque internazionali mentre cercava di portare aiuti vitali a Gaza, la giovane attivista è stata finalmente rilasciata e si sta dirigendo verso Parigi. La sua lotta per i diritti umanitari e la giustizia globale continua a ispirare milioni di persone in tutto il mondo.

Israele ha annunciato che Greta Thunberg è stata rilasciata dopo il sequestro. Questa mattina ha infatti preso un volo per la Francia dopo il sequestro suo e degli altri attivisti, in acque internazionali, sulla nave Madleen. La loro colpa? Aver cercato di portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, colpita dal genocidio israeliano. Greta Thunberg rilasciata da Israele, è arrivata a Parigi. La nave umanitaria Madleen, organizzata dalla Freedom Flotilla, si stava dirigendo verso Gaza. Israele l’ha invece abbordata in acque internazionali per poi dirottarla verso il porto di Ashdod. Al momento del fermo c’erano 12 attivisti a bordo, tra cui Thunberg e l’europarlamentare francese Rima Hassan. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Greta Thunberg sta tornando a casa: rilasciata dopo il sequestro

