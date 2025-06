Greta Thunberg | Israele ci ha rapiti in acque internazionali

Greta Thunberg torna a far parlare di sé, questa volta con un’accusa grave e senza mezzi termini: "Israele ci ha rapiti in acque internazionali." Alla sua partenza dall’aeroporto parigino, l’attivista denuncia un’azione che definisce illegale e violenta, sottolineando come alcuni membri siano ancora detenuti. Un episodio che accende i riflettori su diritti umani e legalità internazionale, lasciando il mondo a riflettere sulle implicazioni di tali azioni.

"Israele ci ha rapiti in acque internazionali": è l'atto di accusa dell'attivista pro-Palestina Greta Thunberg parlando al suo arrivo all'aeroporto parigino di Charles De Gaulle, dopo essere stata espulsa dalle autorità israeliane."In acque internazionali siamo stati illegalmente attaccati e rapiti da Israele e portati contro la nostra volontà in Israele, dove siamo stati arrestati. Alcuni di noi sono stati rimpatriati, altri sono ancora lì", ha spiegato Thunberg, 22 anni, si trovava insieme ad altri 11 attivisti a bordo dell'imbarcazione Madleen della Freedom Flotilla Coalition diretta a Gaza con aiuti umanitari che è stata bloccata e sequestrata da Israele. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Greta Thunberg: "Israele ci ha rapiti in acque internazionali"

In questa notizia si parla di: israele - thunberg - rapiti - acque

Trump su Greta Thunberg fermata in Israele: «È strana: faccia un corso per la rabbia». Quella volta che lo gelò con lo sguardo all’Onu – Il video - L’ultima uscita di Donald Trump su Greta Thunberg ha fatto discutere: il tycoon suggerisce alla giovane attivista di seguire un corso per la gestione della rabbia, definendola “una persona strana” e “giovane e arrabbiata”.

MEDIO ORIENTE | "Israele ci ha rapiti in acque internazionali": è l'atto di accusa dell'attivista pro-Palestina Greta Thunberg parlando al suo arrivo all'aeroporto parigino di Charles De Gaulle, dopo essere stata espulsa dalle autorità israeliane. #ANSA Partecipa alla discussione

Freedom Flotilla, Israele ferma la nave con aiuti umanitari: a bordo anche Greta Thunberg https://artestv.it/freedom-flotilla-israele-ferma-la-nave-con-aiuti-umanitari-a-bordo-anche-greta-thunberg/… via @ArtesTV | Giornale Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Greta: 'Israele ci ha rapiti in acque internazionali'. Al Jazeera, almeno 60 morti oggi in raid Idf a Gaza; Flotilla, Greta Thunberg: Rapiti da Israele in acque internazionali; Gaza, rimpatriati da Israele gli attivisti della nave umanitaria di Freedom Flotilla | Greta Thunberg: Rapiti in acque internazionali.

Greta: 'Israele ci ha rapiti in acque internazionali'. Al Jazeera, almeno 60 morti oggi in raid Idf a Gaza - Idf invita gli abitanti di Gaza nord a evacuare verso sud (ANSA) ...

Lo sfogo di Greta Thunberg: "Siamo stati rapiti in acque internazionali". Una risata contro Trump - Palestina in acque internazionali, affermando di essersi rifiutata di firmare un documento in cui si dichiarava di esser ...

Medioriente: Greta Thunberg, noi rapiti da Israele in acque internazionali - "In acque internazionali siamo stati illegalmente attaccati e rapiti da Israele e portati contro la nostra volontà ...