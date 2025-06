Greta Thunberg espulsa da Israele | Tensioni internazionali dopo il blocco della Freedom Flotilla

Greta Thunberg, simbolo mondiale del movimento climatico, è stata espulsa da Israele mentre si trovava a bordo della Freedom Flotilla, scatenando tensioni internazionali. La giovane attivista svedese, 22 anni, lascia il paese e si dirige verso la Svezia, mentre il mondo osserva con attenzione le ripercussioni di questa delicata vicenda. La sua espulsione segna un capitolo cruciale nelle controversie diplomatiche e nella lotta per i diritti umani e ambientali.

Greta Thunberg è stata espulsa da Israele e attualmente è in viaggio verso la Svezia. A confermare la notizia è il suo team legale, secondo quanto riportato dai media scandinavi. La missione umanitaria della Freedom Flotilla. La giovane attivista svedese, 22 anni, simbolo del movimento globale per la giustizia climatica, si trovava a bordo della Madleen, un'imbarcazione della Freedom Flotilla Coalition. Con lei c'erano altri 11 attivisti provenienti da vari Paesi, in missione per portare aiuti umanitari a Gaza. La barca è stata intercettata e sequestrata lunedì notte dalle forze israeliane.

La lotta di Greta Thunberg tra clima e diritti umani - Scopri come Greta Thunberg unisce la sua passione per la giustizia climatica con la lotta per i diritti umani.

