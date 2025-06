Greta Thunberg espulsa da Israele Macron | Blocco a nave ong è una vergogna Katz | Era yacht da selfie

In un contesto internazionale sempre più teso e complesso, notizie come l'espulsione di Greta Thunberg da Israele, il blocco della nave ONG 232 e le polemiche attorno alla presenza di imbarcazioni come lo yacht "Katz" evidenziano le tensioni tra attivismo, politica e controllo delle risorse. La distribuzione di aiuti come farina, riso e kit per l'acqua potabile rappresenta un passo simbolico, ma rimane insufficiente di fronte alla gravità della crisi umanitaria a Gaza. È un quadro che richiede attenzione e riflessione approfondita.

Il carico della Madleen è composto prevalentemente da farina, riso e kit per rendere l'acqua potabile. Tutte risorse che non basteranno a risolvere la situazione tragica della Striscia, ma che servono principalmente a dimostrare i tentativi di Israele di controllare i carichi che arrivano verso la Palestina. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha inviato un messaggio agli attivisti, chiedendo loro di tornare indietro prima che l'Idf sia costretta ad intervenire. Katz ha persino ordinato all'esercito di mostrare agli attivisti un video senza censure sulle atrocità commesse il 7 ottobre da Hamas, "perché vedano esattamente chi è il gruppo terroristico che sostengono e per conto del quale agiscono". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Greta Thunberg espulsa da Israele, Macron: “Blocco a nave ong è una vergogna”, Katz: “Era yacht da selfie”

In questa notizia si parla di: Israele Greta Thunberg Espulsa

Trump su Greta Thunberg fermata in Israele: «È strana: faccia un corso per la rabbia». Quella volta che lo gelò con lo sguardo all’Onu – Il video - L’ultima uscita di Donald Trump su Greta Thunberg ha fatto discutere: il tycoon suggerisce alla giovane attivista di seguire un corso per la gestione della rabbia, definendola “una persona strana” e “giovane e arrabbiata”.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

