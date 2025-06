Greta Thunberg espulsa da Israele | lascia il Paese su un volo per la Francia

Greta Thunberg, la giovane attivista svedese simbolo del movimento ambientale globale, si trova al centro di una vicenda che ha suscitato scalpore. Espulsa da Israele dopo aver partecipato a proteste e a bordo di una nave umanitaria diretta a Gaza, ora lascia il Paese con un volo per la Francia. Ma cosa cela questa decisione e quali implicazioni avrà? Scopriamo insieme i retroscena di questa intricata vicenda.

Israele ha reso noto che l'attivista svedese Greta Thunberg sta lasciando il Paese su un volo per la Francia, dopo essere stata fermata insieme ad altri attivisti a bordo della nave umanitaria Madleen diretta a Gaza e condotta all'aeroporto di Tel Aviv per essere espulsa. " Greta Thunberg sta lasciando Israele su un volo per la Francia", si legge in un messaggio del ministero degli Esteri israeliano pubblicato su X, accompagnato da due foto di Thunberg a bordo di un aereo.

