Greta Thunberg espulsa da Israele | Israele ci ha rapiti in acque internazionali

La recente espulsione di Greta Thunberg e il presunto sequestro di una nave in acque internazionali hanno acceso il dibattito internazionale sulla crisi nella Striscia di Gaza. Con un carico di aiuti strategici come farina, riso e kit di acqua potabile, Israele sembra voler mostrare il suo controllo sulle risorse destinate alla Palestina, alimentando tensioni e controversie che richiedono attenzione globale prima che la situazione degeneri ulteriormente.

Il carico della Madleen è composto prevalentemente da farina, riso e kit per rendere l'acqua potabile. Tutte risorse che non basteranno a risolvere la situazione tragica della Striscia, ma che servono principalmente a dimostrare i tentativi di Israele di controllare i carichi che arrivano verso la Palestina. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha inviato un messaggio agli attivisti, chiedendo loro di tornare indietro prima che l'Idf sia costretta ad intervenire. Katz ha persino ordinato all'esercito di mostrare agli attivisti un video senza censure sulle atrocità commesse il 7 ottobre da Hamas, "perché vedano esattamente chi è il gruppo terroristico che sostengono e per conto del quale agiscono". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Greta Thunberg espulsa da Israele: “Israele ci ha rapiti in acque internazionali”

MEDIO ORIENTE | "Israele ci ha rapiti in acque internazionali": è l'atto di accusa dell'attivista pro-Palestina Greta Thunberg parlando al suo arrivo all'aeroporto parigino di Charles De Gaulle, dopo essere stata espulsa dalle autorità israeliane. #ANSA Partecipa alla discussione

"Israele ci ha rapiti in acque internazionali": è l'atto di accusa dell'attivista pro-Palestina Greta Thunberg parlando al suo arrivo all'aeroporto parigino di Charles De Gaulle, dopo essere stata espulsa dalle autorità israeliane.

