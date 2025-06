Greta Thunberg espulsa da Israele | È in volo verso la Francia

Greta Thunberg, icona globale della lotta ambientale, è stata espulsa da Israele mentre si trovava a Tel Aviv. Decollata con altri attivisti a bordo della nave Freedom Flotilla Coalition, la 22enne svedese si prepara a volare in Francia, suscitando scalpore e polemiche. Il motivo? Il rifiuto di visionare un video chiave del 7 ottobre, come dichiarato dal ministro della Difesa israeliano. Ma cosa significa questa decisione per il suo impegno internazionale?

La 22enne scandinava è decollata dall'aeroporto di Tel Aviv insieme ad altri tre compagni della nave Freedom Flotilla Coalition. Il ministro della Difesa israeliano: "Si sono rifiutati di vedere il video del 7 ottobre". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Greta Thunberg espulsa da Israele: "È in volo verso la Francia"

