Greta Thunberg e altri 3 volontari della Freedom Flotilla espulsi da Israele dopo il sequestro | l' attivista svedese è già in volo per la Svezia

Greta Thunberg e altri tre volontari della Freedom Flotilla sono stati espulsi da Israele dopo il sequestro del veliero, mentre l'attivista svedese, già a bordo di un volo diretto in Svezia, affronta un nuovo capitolo di questa intensa vicenda. Intercettata e arrestata in acque internazionali, Greta ha dimostrato ancora una volta il suo impegno per la giustizia e la sostenibilità, passando ora attraverso un percorso di rimpatrio che la riporterà a casa. Insieme a lei…

Dopo essere stata intercettata e arrestata da Israele in acque internazionali a bordo del veliero Madleen della Freedom Flotilla insieme ad altri 11 attivisti internazionali, Greta Thunberg è stata fatta imbarcare su un volo che la rimpatrierà in Svezia passando per la Francia. Insieme a lei. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Greta Thunberg e altri 3 volontari della Freedom Flotilla espulsi da Israele dopo il sequestro: l'attivista svedese è già in volo per la Svezia

In questa notizia si parla di: Thunberg Flotilla Israele Greta

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg - La Freedom Flotilla Coalition annuncia l’imminente partenza di una nave umanitaria da Catania verso Gaza, con la partecipazione di noti attivisti come Greta Thunberg.

Gaza. Israele ha sequestrato la “Flotilla” di Greta Thunberg L'imbarcazione, con il suo equipaggio di 12 persone, è stata “dirottata” verso un porto israeliano. "I passeggeri faranno ritorno nei loro Paesi d'origine @nelloscavo Partecipa alla discussione

Israele abborda e arresta i volontari della Freedom Flotilla arrivati a pochi km da Gaza #gaza #freeedomfotilla #israele #gretathunberg #rimahassan #amnestyinternational Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Israele sequestra nave Freedom Flotilla: il drammatico video messaggio di Greta Thunberg; Flotilla per Gaza, Israele rimpatria Greta Thunberg: “È decollata”; Israele sta espellendo gli attivisti della Freedom Flotilla.

Israele espelle Greta Thunberg e altri attivisti di Freedom Flotilla. In otto trasferiti in un centro di detenzione - “Chi si rifiuta di firmare i documenti di espulsione è portato davanti a un'autorità giudiziaria, in conformità con la legge ...

Freedom Flotilla, Greta Thunberg espulsa da Israele: è in volo verso la Svezia - L'attivista svedese Greta Thunberg ha lasciato Israele, da dove è stata espulsa, ed è in volo verso la Svezia.

Greta Thunberg espulsa da Israele: arrestati 8 attivisti che hanno rifiutato la deportazione volontaria, tra cui Rima Hassan - Rimangono detenuti 8 attivisti, tra cui Rima Hassan, per aver rifiutato la deportazione volontaria.