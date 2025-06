Greta Thunberg e altri 3 volontari della Freedom Flotilla espulsi da Israele dopo il sequestro | l' attivista svedese è già in volo per la Francia

Greta Thunberg e altri tre volontari della Freedom Flotilla sono stati espulsi da Israele dopo il sequestro del veliero, un episodio che ha attirato l’attenzione globale. L’attivista svedese, intercettata in acque internazionali, è stata rimpatriata su un volo diretto a Parigi insieme a suoi compagni di missione. Questo evento solleva ancora una volta il velo sulle tensioni nel Mediterraneo e sul coraggio di chi si batte per i diritti umani e la libertà di movimento.

Dopo essere stata intercettata e arrestata da Israele in acque internazionali a bordo del veliero Madleen della Freedom Flotilla insieme ad altri 11 attivisti internazionali, Greta Thunberg è stata fatta imbarcare su un volo per Parigi per essere rimpatriata. Insieme a lei altri tre volontari. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Greta Thunberg e altri 3 volontari della Freedom Flotilla espulsi da Israele dopo il sequestro: l'attivista svedese è già in volo per la Francia

In questa notizia si parla di: Thunberg Volontari Flotilla Israele

Greta Thunberg e altri 3 volontari della Freedom Flotilla espulsi da Israele dopo il sequestro: l'attivista svedese è già in volo per la Svezia - Greta Thunberg e altri tre volontari della Freedom Flotilla sono stati espulsi da Israele dopo il sequestro del veliero, mentre l'attivista svedese, già a bordo di un volo diretto in Svezia, affronta un nuovo capitolo di questa intensa vicenda.

Israele abborda e arresta i volontari della Freedom Flotilla arrivati a pochi km da Gaza #gaza #freeedomfotilla #israele #gretathunberg #rimahassan #amnestyinternational Partecipa alla discussione

L’alt d’Israele all’imbarcazione della Freeform Flotilla con una decina di volontari disarmati che vogliono portare aiuti alla popolazione stremata. La loro colpa è di tentare di contrastare il genocidio in atto. Secondo Israele Gaza deve restare isolata per essere Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gli attivisti di Freedom Flotilla in carcere a Ramla. Idf chiede evacuazione 3 porti yemeniti. - Aggiornamento del 09 Giugno delle ore 23:31; Greta Thunberg e altri 3 volontari della Freedom Flotilla espulsi da Israele dopo il sequestro: l'attivista svedese è già in volo per la Francia; Greta Thunberg e altri 3 volontari della Freedom Flotilla espulsi da Israele dopo il sequestro: l'attivista svedese è già in volo per la Francia.

Greta Thunberg espulsa da Israele: arrestati 8 attivisti che hanno rifiutato la deportazione volontaria, tra cui Rima Hassan - Rimangono detenuti 8 attivisti, tra cui Rima Hassan, per aver rifiutato la deportazione volontaria.

Flotilla per Gaza, Israele rimpatria Greta Thunberg: “È decollata” - Il sito del ministero degli Esteri pubblica le foto della partenza dell’attivista sull’aereo.

Flotilla Gaza, rimpatrio da Israele rifiutato da 5 attivisti francesi: Thunberg in volo verso Svezia - Rimpatriati in queste ore dall'aeroporto di Tel Aviv alcuni degli attivisti del veliero Madleen dell'ong Freedom Flotilla, sequestrato da Israele mentre tentava di raggiungere la Striscia di Gaza.