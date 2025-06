Greta Thunberg dopo l’espulsione da Israele | Siamo stati rapiti in acque internazionali – Video

Dopo l'espulsione da Israele, Greta Thunberg non si arrende e denuncia di essere stata “rapita in acque internazionali”. La giovane attivista svedese, nota per il suo impegno ambientale e sociale, si trova ora al centro di una vicenda che scuote l’opinione pubblica mondiale. La sua dichiarazione accende i riflettori su diritti e libertà di protesta, lasciando tutti con il fiato sospeso: cosa succederà ora?

L’attivista svedese Greta Thunberg non ci sta e afferma di essere “stata rapita in acque internazionali”. Queste le parole al suo arrivo all’aeroporto di Parigi Roissy d opo essere stata espulsa da Israele. L’affermazione a seguito dell’arresto suo e di altri 11 attivisti filo-palestinesi a bordo della nave umanitaria Madleen, diretta a Gaza con aiuti umanitari, da parte delle autorità israeliane. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Greta Thunberg dopo l’espulsione da Israele: “Siamo stati rapiti in acque internazionali” – Video

In questa notizia si parla di: greta - thunberg - israele - acque

La lotta di Greta Thunberg tra clima e diritti umani - Scopri come Greta Thunberg unisce la sua passione per la giustizia climatica con la lotta per i diritti umani.

"In acque internazionali siamo stati illegalmente sequestrati da Israele e portati contro la nostra volontà nel Paese, dove siamo stati arrestati. Alcuni di noi sono stati rimpatriati, altri sono ancora lì". Lo ha detto l'attivista svedese per il clima Greta Thunberg al su Partecipa alla discussione

https://youtu.be/e3QYgnwwW-I 1/ Israele ha rapito #Greta Thunberg? Una guida giuridica contro la disinformazione. La nave “Madeline”, con a bordo Greta e altri attivisti, è stata intercettata in acque internazionali mentre si dirigeva a #Gaza. Un atto illegale? Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Greta: 'Israele ci ha rapiti in acque internazionali'; Flotilla, Greta Thunberg: Rapiti da Israele in acque internazionali; Greta Thunberg: Israele ci ha rapiti in acque internazionali.

Greta: 'Israele ci ha rapiti in acque internazionali'. Al Jazeera, almeno 60 morti oggi in raid Idf a Gaza - Idf invita gli abitanti di Gaza nord a evacuare verso sud (ANSA) ...

Medioriente: Greta Thunberg, noi rapiti da Israele in acque internazionali - "In acque internazionali siamo stati illegalmente attaccati e rapiti da Israele e portati contro la nostra volontà ...

Thunberg espulsa da Isrele: "Ci hanno rapiti, un atto illegale" - Greta Thunberg appena atterrata a Parigi attacca Israele, il cui esercito ha fermato la nave di Freedom Flotilla con cui era partita da Catania, insieme con altri 11 ...