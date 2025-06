Greta Thunberg cosa è successo dopo il sequestro della nave | gli sviluppi

Dopo il sequestro della nave Madleen da parte delle forze israeliane, la vicenda di Greta Thunberg e della coalizione Freedom Flotilla si è trasformata in un caso internazionale, suscitando reazioni di solidarietà e condanna. L’interruzione dei contatti e il rapimento dell’equipaggio hanno acceso un dibattito globale sulle tensioni nel Medio Oriente e sui diritti umani. La storia di questa azione si arricchisce ora di nuovi sviluppi che potrebbero segnare un punto di svolta nella mobilitazione internazionale.

La coalizione Freedom Flotilla, che aveva affittato la nave umanitaria Madleen per raggiungere Gaza con a bordo l’attivista svedese Greta Thunberg, ha annunciato che l’imbarcazione è stata confiscata dalle forze armate israeliane. “Le comunicazioni con la Madleen sono state interrotte”. “ L’esercito israeliano ha sequestrato la nave”, ha comunicato l’organizzazione tramite Telegram, affermando che l’equipaggio è stato “rapito dalle forze israeliane”. Nella serata di ieri, Israele aveva emesso un ordine perentorio: la nave Madleen, appartenente alla Freedom Flotilla e diretta a Gaza per tentare simbolicamente di rompere l’assedio e consegnare aiuti umanitari, doveva essere bloccata a ogni costo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: Nave Greta Thunberg Cosa

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg - La Freedom Flotilla Coalition annuncia l’imminente partenza di una nave umanitaria da Catania verso Gaza, con la partecipazione di noti attivisti come Greta Thunberg.

Greta Thunberg pensava di essere in Italia, dove nel 2019 Carola Rackete forzò il blocco della Marina, speronando una nave da guerra e attraccando la nave coi migranti. Ma per lei, che ha provato a fare la stessa cosa a Gaza, lo spettacolo finisce qui #Greta Partecipa alla discussione

Israele ha oltrepassato ogni limite. Nelle ultime ore, la nave umanitaria Madleen, parte della Freedom Flotilla, è stata intercettata in acque internazionali dall'esercito israeliano. A bordo, attivisti pacifisti, tra cui Greta Thunberg e l'europarlamentare Rima Hassa Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Gaza, nave intercettata: la reazione del mondo dello spettacolo; Sequestrata la nave di Greta Thunberg diretta a Gaza: Israele espellerà i dodici attivisti a bordo. Intanto Netanyahu sente Trump; Gli attivisti di Freedom Flotilla in carcere a Ramla. Idf chiede evacuazione 3 porti yemeniti. - Aggiornamento del 09 Giugno delle ore 23:31.

Cosa è successo all’equipaggio della Freedom Flottila, la nave con a bordo Greta Thunberg che ha cercato di violare il blocco su Gaza - Volevano rompere il blocco israeliano su Gaza, afflitta da una gravissima crisi umanitaria a causa della lunga guerra, ...

Trump su Greta Thunberg: "Cosa le consiglio? Un corso di gestione della rabbia" - È difficile da credere, in realtà, ma ho visto cosa ha fatto.

Donald Trump torna ad attaccare Greta Thunberg - Il Presidente USA, Donald Trump torna ad attaccare Greta Thunber celebre attivista.