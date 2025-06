Greta Thunberg arriva a Parigi e accusa Israele | Ci ha rapiti in acque internazionali Espulsi altri 4 attivisti della Flotilla in 8 hanno rifiutato

L’arrivo di Greta Thunberg a Parigi scuote l’opinione pubblica internazionale: l’attivista denuncia un rapimento in acque internazionali da parte di Israele, che ha espulso altri quattro partecipanti alla Flotilla umanitaria. Un episodio che riaccende il dibattito sui diritti e le tensioni nel Mediterraneo, mentre alcuni attivisti rifiutano di lasciare la nave e si preparano a nuove azioni. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente attivismo e conflitti globali.

«Israele ci ha rapiti in acque internazionali». È l’atto di accusa dell’attivista pro-Palestina Greta Thunberg, parlando al suo arrivo all’aeroporto parigino di Charles De Gaulle, dopo essere stata espulsa dalle autorità israeliane. Nelle scorse ore, infatti, la 22enne era stata arrestata insieme ad altre 11 persone a bordo della nave della Freedom Flotilla con aiuti umanitari diretta a Gaza. June 10, 2025 Alcuni attivisti hanno rifiutato il rimpatrio. Insieme a Greta Thunberg, altri quattro gli attivisti della Freedom Flottilla sono stati espulsi da Israele, dopo che le forze israeliane hanno intercettato ieri e portato ad Ashdod la nave Madleen con cui il gruppo voleva rompere il blocco di Gaza per portare aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Greta Thunberg Accusa Israele

La lotta di Greta Thunberg tra clima e diritti umani - Scopri come Greta Thunberg unisce la sua passione per la giustizia climatica con la lotta per i diritti umani.

MEDIO ORIENTE | "Israele ci ha rapiti in acque internazionali": è l'atto di accusa dell'attivista pro-Palestina Greta Thunberg parlando al suo arrivo all'aeroporto parigino di Charles De Gaulle, dopo essere stata espulsa dalle autorità israeliane. #ANSA Partecipa alla discussione

Ecco la prima di oggi di @libero_official Commento. Greta tra tragedia e farsa, tra accuse di sequestro e pagnottella Idf. E intanto spunta l'ombra di Hamas... #GretaThunberg Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Commissione Onu accusa Israele di «sterminio». Otto attivisti della nave Madleen rifiutano l’espulsione; Gaza, nave intercettata: la reazione del mondo dello spettacolo; Greta Thunberg accusa Israele: “Ci ha rapiti in acque internazionali”.

Greta: 'Israele ci ha rapiti in acque internazionali'. Al Jazeera, almeno 60 morti oggi in raid Idf a Gaza - Idf invita gli abitanti di Gaza nord a evacuare verso sud (ANSA) ...

Israele, Greta Thunberg accetta espulsione: in volo verso casa - L'attivista svedese Greta Thunberg ha lasciato l'aeroporto di Tel Aviv in Israele a bordo di un aereo diretto in Svezia, via Francia, dopo aver accettato di essere espulsa insieme ad altri tre ...

Israele, 'Greta Thunberg sta lasciando il Paese' - Israele ha reso noto che l'attivista svedese Greta Thunberg sta lasciando il Paese su un volo per la Francia, dopo essere stata fermata insieme ad altri attivisti a bordo della nave umanitaria Madleen ...