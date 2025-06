Greta si imbarca per salvare il mondo e avvelena il mare con scorie inquinanti

Greta, simbolo della lotta ecologica, si imbarca con nobili intenti… ma il suo gesto sorprende: in un atto paradossale, avvelena il mare con scorie inquinanti. Prima di essere fermata, Thunberg e il suo team gettano gli smartphone in acqua, proclamando tutela ambientale… a modo loro. Una vicenda che mette in discussione le vere intenzioni del movimento green. Continua a leggere per scoprire il mistero dietro questa controversa storia.

Prima del fermo, Thunberg & C. hanno gettato gli smartphone in acqua per tutelare i sodali. Alla faccia della retorica green. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Greta si imbarca per salvare il mondo e avvelena il mare con scorie inquinanti

